Сьогодні Путін змушуватиме лідерів чотирьох країн вступити у війну: деталі

Зараз в ОДКБ головує Вірменія

Сьогодні, 16 травня, у Москві пройде саміт лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). На зустріч із російським диктатор Володимиром Путіним злітаються керівники країн ОДКБ: Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії, повідомляє пресслужба Кремля.

Це буде перша зустріч Путіна з колегами у такому форматі після початку війни в Україні. На сайті Кремля зазначається, що «дехто тримає нейтралітет». Вочевидь основною метою саміту стане примушування диктатора Росії долучитися до війни в Україні.

Зараз в ОДКБ головує Вірменія, де зараз неспокійно. Після саміту Путін проведе серію двосторонніх зустрічей із колегами.

Відзначимо, остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала окупацію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

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