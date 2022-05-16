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    Сьогодні Путін змушуватиме лідерів чотирьох країн вступити у війну: деталі

    Сьогодні Путін змушуватиме лідерів чотирьох країн вступити у війну: деталі
    фото:inform.kz

    Зараз в ОДКБ головує Вірменія

    Сьогодні, 16 травня, у Москві пройде саміт лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). На зустріч із російським диктатор Володимиром Путіним злітаються керівники країн ОДКБ: Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії, повідомляє пресслужба Кремля.

    Це буде перша зустріч Путіна з колегами у такому форматі після початку війни в Україні. На сайті Кремля зазначається, що «дехто тримає нейтралітет». Вочевидь основною метою саміту стане примушування диктатора Росії долучитися до війни в Україні.

    Зараз в ОДКБ головує Вірменія, де зараз неспокійно. Після саміту Путін проведе серію двосторонніх зустрічей із колегами.

    Відзначимо, остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

    Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

    Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала окупацію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні Путін змушуватиме лідерів чотирьох країн вступити у війну: деталі