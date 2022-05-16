Чорнобаївка 20: ЗСУ знову вдарили по позиціях рашистів

Втрати окурпантів уточнюються

ЗСУ знову вдарили по російських загарбниках у районі Чорнобаївки на Херсонщині. Про це йдеться у ранковому зведені Генштаб ЗСУ.

Поки що втрати ворога уточнюються. «Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється», – зазначається у звіті.

Також повідомляється, що за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.

Нагадаємо, сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.