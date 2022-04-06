Казахстан назвав російське вторгнення війною

Токаєв також заявив, що сподівається на «швидке і справедливе врегулювання конфлікту відповідно до Статуту ООН»

Токаєв: «Ми поважаємо її територіальну цілісність, як і переважна більшість країн світу»

Керівництво Казахстану, яке довгий час не коментувало військове вторгнення Росії в Україну, намагається прояснити свою позицію і заявляє, що поважає територіальну цілісність нашої держави. Саме про це написав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у статті «Турбулентність в Євразії не сповільнить прогрес», опублікованій в американському виданні National Interest.

«Казахстан і Росія, як держави з найдовшим сухопутним кордоном у світі, підтримують особливі відносини двостороннього співробітництва. Водночас ми розробили глибокі традиції дружніх відносин з Україною. Ми поважаємо її територіальну цілісність, як і переважна більшість країн світу», – йдеться в статті.

Токаєв у публікації називає вторгнення Росії в Україну «війною». У Росії заборонено використовувати це слово у зв'язку з тим, що відбувається в Україні, називаючи напад «спеціальною військовою операцією».

Токаєв також заявив, що сподівається на «швидке і справедливе врегулювання конфлікту відповідно до Статуту ООН» і зазначив, що підтримує прямі контакти з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, закликаючи до діалогу і мирного врегулювання. Казахстан готовий і здатний продовжувати свою роль міжнародного посередника.

Як раніше повідомлялося, Казахстан не визнає сепаратистські утворення «Л/ДНР» на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлуберді.

Нагадаємо, у Казахстані до тюремного ув’язнення засудили чоловіка, який брав участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

Раніше Тлуберді заявив, що відправлення в окуповані регіони Донбасу «миротворців» Організації договору про колективну безпеку є неможливим. За словами Тлеуберді, у статуті договору чітко зазначено, що застосування цих військових сил можливе лише на просторі ОДКБ.