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    Казахстан назвав російське вторгнення війною

    Токаєв також заявив, що сподівається на &laquo;швидке і справедливе врегулювання конфлікту відповідно до Статуту ООН&raquo; - Казахстан назвав російське вторгнення війною
    Токаєв також заявив, що сподівається на «швидке і справедливе врегулювання конфлікту відповідно до Статуту ООН»
    фото: nationalinterest.org

    Токаєв: «Ми поважаємо її територіальну цілісність, як і переважна більшість країн світу»

    Керівництво Казахстану, яке довгий час не коментувало військове вторгнення Росії в Україну, намагається прояснити свою позицію і заявляє, що поважає територіальну цілісність нашої держави. Саме про це написав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у статті «Турбулентність в Євразії не сповільнить прогрес», опублікованій в американському виданні National Interest.

    «Казахстан і Росія, як держави з найдовшим сухопутним кордоном у світі, підтримують особливі відносини двостороннього співробітництва. Водночас ми розробили глибокі традиції дружніх відносин з Україною. Ми поважаємо її територіальну цілісність, як і переважна більшість країн світу», – йдеться в статті.

    Токаєв у публікації називає вторгнення Росії в Україну «війною». У Росії заборонено використовувати це слово у зв'язку з тим, що відбувається в Україні, називаючи напад «спеціальною військовою операцією».

    Токаєв також заявив, що сподівається на «швидке і справедливе врегулювання конфлікту відповідно до Статуту ООН» і зазначив, що підтримує прямі контакти з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, закликаючи до діалогу і мирного врегулювання. Казахстан готовий і здатний продовжувати свою роль міжнародного посередника.

    Як раніше повідомлялося, Казахстан не визнає сепаратистські утворення «Л/ДНР» на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлуберді.

    Нагадаємо, у Казахстані до тюремного ув’язнення засудили чоловіка, який брав участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

    Раніше Тлуберді заявив, що відправлення в окуповані регіони Донбасу «миротворців» Організації договору про колективну безпеку є неможливим. За словами Тлеуберді, у статуті договору чітко зазначено, що застосування цих військових сил можливе лише на просторі ОДКБ.

    Теги: росія окупанти війна Казахстан Україна Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
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    Казахстан назвав російське вторгнення війною