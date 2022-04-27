  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко почав благати Захід простити його і «бідних» білорусів

    Білоруський диктатор Лукашенко намагається домовитися із Заходом про скасування санкцій - Лукашенко почав благати Захід простити його і «бідних» білорусів
    Білоруський диктатор Лукашенко намагається домовитися із Заходом про скасування санкцій

    Устами свого міністра закордонних справ диктатор та пособник Путіна просить ЄС скасувати санкції

    Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей надіслав непублічного листа дипломатам Євросоюзу. Він запропонував країнам ЄС уникнути санкційної політики та відновити діалог. У листі йшлося, що санкції «надто негативно позначаються на простих білорусах».

    Раніше в деяких ЗМІ був опублікований цей лист. А в ефірі телеканалу «Білорусь-1» прес-секретар МЗС Білорус Анатолій Глаз підтвердив цю інформацію.

    За словами речника МЗС, це є звичайною практикою.

    Глаз заявив, що в процесі діалогу зовнішньополітичних та інших відомств Білорусі та Польщі вдається вирішити багато питань безпеки.

    Речник МЗС Білорусі також поскаржився, що Захід виступає проти залучення Білорусі до переговорного процесу Росії та України.

    Як відомо, країни Заходу ввели санкції проти Росії та Білорусі, як пособниці країни-агресорки.

    Білорусь вже почала відчувати дію санкцій і засекретила показники інфляції.

    Читайте також: Економіка Білорусі зазнає краху швидше за російську

    Теги: Білорусь росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко почав благати Захід простити його і «бідних» білорусів