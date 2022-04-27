Лукашенко почав благати Захід простити його і «бідних» білорусів

Устами свого міністра закордонних справ диктатор та пособник Путіна просить ЄС скасувати санкції

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей надіслав непублічного листа дипломатам Євросоюзу. Він запропонував країнам ЄС уникнути санкційної політики та відновити діалог. У листі йшлося, що санкції «надто негативно позначаються на простих білорусах».

Раніше в деяких ЗМІ був опублікований цей лист. А в ефірі телеканалу «Білорусь-1» прес-секретар МЗС Білорус Анатолій Глаз підтвердив цю інформацію.

За словами речника МЗС, це є звичайною практикою.

Глаз заявив, що в процесі діалогу зовнішньополітичних та інших відомств Білорусі та Польщі вдається вирішити багато питань безпеки.

Речник МЗС Білорусі також поскаржився, що Захід виступає проти залучення Білорусі до переговорного процесу Росії та України.

Як відомо, країни Заходу ввели санкції проти Росії та Білорусі, як пособниці країни-агресорки.

Білорусь вже почала відчувати дію санкцій і засекретила показники інфляції.