Вже всі партнери по ОДКБ сумніваються в перемозі Росії – експерт

«Люди просто позабивалися тихенько в куточки, і військові нікуди не збираються йти»

Партнери організації договору про колективну безпеку (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) не поспішають вплутуватися в путінський «проєкт», адже не вірять у перемогу Росії. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомляє Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю.

«Вони досі цього не зробили і не зроблять, бо страшно. Вони ж вже не впевнені в перемозі Росії. Навіть білоруси, які фактично ведуть війну з нами, надаючи свою територію для російських військ, не готові класти своїх людей. У 1939 році нацисти за 17 днів розбили польську армію і радянські війська фактично без бою зайшли на територію колишньої Польщі, захопивши Західну Україну та Західну Білорусь. Якби ми не завдали такого удару росіянам, то і білоруси б вже тут були. Але оскільки чим далі, тим більше всі бачать кількість вбитих та поранених у шпиталях та лікарнях…», – сказав Семиволос.

Семиволос зазначив, що у Білорусі демонстраційний ефект просто шалений. Люди просто позабивалися тихенько в куточки, і військові нікуди не збираються йти: «Нічого краще не протвережує, ніж вагони вбитих, які ти бачиш на власні очі».

Семиволос прокоментував, як нинішня геополітична ситуація може вплинути на пострадянські азійські країни, зокрема на членів ОДКБ.

«Знову ж – багато буде залежати від того, як Росія програє, як буде оформлений цей програш. А в тому, що вона програє, мені здається, вже ні в кого нема жодних сумнівів. Від цієї форми і буде залежати «ефект доміно». Це означає, що домінуванню Росії на пострадянському просторі та її ролі, яку вона відігравала до 24 лютого, може настати кінець. Не кажу, що це станеться точно, але за певних обставин цілком може бути. І чим більше стає очевидним, що ця війна набуває характеру світового конфлікту, шансів на це стає все більше. Звісно, залишається опція ядерної війни, до якої теж треба звикнути і яка вже не викликає паралічу свідомості на рівні прийняття. Як тільки всі побачать, що Росія програє, від неї всі почнуть дистанціюватися якомога далі. А зараз, до речі, мова вже йде про санкції щодо всього «Тайожного союзу». Ці всі азійські авторитарні режими просто посиплються», – сказав Семиволос.

Нагадаємо, сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця. Цим від продемонстрував приклад рідкісної єдності.