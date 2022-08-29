Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сьогодні – День пам'яті захисників України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Сьогодні – День пам'яті захисників України

Дата приурочена до дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, дня найбільших втрат української армії на Донбасі

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Пам’ятний день був встановлений Указом президента Володимира Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Історія свята

Сьогодні – День пам'яті захисників України фото 1

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

18 серпня, у ході запеклих боїв, українські сили, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. У плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт, тому вона кинула проти українців свої регулярні війська. На момент вторгнення сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін, 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті.

29 серпня о 8:15 українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Як відзначають

Сьогодні – День пам'яті захисників України фото 2

Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів.

У День пам’яті захисників по всій країні приспускають Державні Прапори на будівлях органів влади, державних підприємств, установ і організацій, обмежуються трансляції розважальних радіо- і телепрограм, відбуваються меморіальні заходи, тематичні книжкові й фотовиставки, кінопокази, концерти-реквієми тощо.

Програма заходів цього дня реалізується за участю вищих посадових осіб держави, військовослужбовців та членів родин загиблих воїнів, а також представників Збройних Сил України. На церемоніях оголошуються імена військових, що загинули, захищаючи Батьківщину від російської агресії з 2014 року.

Символом дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла на полях. 

Україна вшановує полеглих воїнів також загальнонаціональною хвилиною мовчання. 

Теги: АТО МВС Іловайськ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аваков назвав винуватців трагедії в Іловайську
Аваков розповів правду про Іловайський котел і назвав винних
4 листопада, 2021, 21:28
Венедіктова розповіла, коли розсекретять щодо Іловайської трагедії
Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії
30 серпня, 2021, 00:59
Українські правоохоронці уже притягнули до відповідальності чотирьох російських генералів. Їм заочно повідомлено про підозру
Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора звинувачує керівництво АТО у «низці помилок»
27 серпня, 2021, 14:27

Політика

Сьогодні – День пам'яті захисників України
Сьогодні – День пам'яті захисників України
Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку
Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку
Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)
Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)
Зеленський анонсував важливі візити партнерів
Зеленський анонсував важливі візити партнерів
Вбито нардепа-колаборанта Ковальова, – Хлань
Вбито нардепа-колаборанта Ковальова, – Хлань
Президент про закриту нараду: окупанти відчують її результати
Президент про закриту нараду: окупанти відчують її результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
106K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
45K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
43K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
16K
Генерал Марченко пояснив, чому звільнення Херсона буде «непростим завданням»
13K
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)

Новини

Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет
Сьогодні, 06:46
Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту