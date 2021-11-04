Аваков розповів правду про Іловайський котел і назвав винних

Колишній очільник МВС вважає винуватцями трагеді Росію та український Генштаб

На думку ексочільника МВС Арсена Авакова, головними винуватцями Іловайської трагедії є керівники Російської Федерації. Також частина вини лежить на тодішньому керівництві українського Генерально Штабу. Таку думку колишній міністр висловив в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна24».

«Правда в тому, що в Іловайській трагедії винна Російська Федерація. Це головне, це не можна відпускати. Так, на той момент часу 10 батальйонів тактичних груп Росії прорвали наш кордон, наша військова розвідка дізналася про це в останній момент, і ми під Іловайськом несподівано отримали кільце», – зазначив він.

Також Аваков пригадав, як під час гострої фази бойових дій у 2014 році по п’ять разів не день телефонував тодішньому міністру оборони Муженку, і постійно отримував обіцянки про опомогу.

«І щоразу говорили: допомога ось-ось буде, зараз танкова група ось-ось буде. Нагадую , на той момент боялися добробатів, не хотіли давати їм важке озброєння, давати танки... Це набагато пізніше з'явилися в тому самому «Азові» танки і гармати. А потім сталося те, що сталося. І зовсім ідіотські домовленості нашого Генштабу з Генштабом Російської Федерації, коли наших хлопців повели «коридором» і розстріляли там», – підсумував екпосадовець.

Раніше повідомлялося, що прокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію.

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