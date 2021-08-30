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    Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії

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    Венедіктова розповіла, коли розсекретять щодо Іловайської трагедії - Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії
    Венедіктова розповіла, коли розсекретять щодо Іловайської трагедії
    Фото: ТСН

    Генпрокурорка наголосила, що як засекречувати, так і розсекречувати документи має Генштаб

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, чому не розсекретили всі документи по Іловайській трагедії. Про це вона сказала у спеціальному випуску програми «Право на владу» на 1+1.

    Венедіктова наголосила, що як засекречувати, так і розсекречувати документи має Генштаб.

    «Як тільки ми почнемо розсекречувати, як тільки Генштаб нам дасть (ці матеріали – Ред.), ми будемо викладати. Там дійсно 70 томів. Ми нічого приховувати не будемо. Наступна дискусія точно буде (базуватися – Ред.) на матеріалах. Дедлайн – я не можу відповідати за Генштаб. Але я погоджуюсь – треба розсекречувати», – сказала генпрокурорка.

    Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

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    Теги: Генштаб документи Іловайськ
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    Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії