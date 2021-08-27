Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора звинувачує керівництво АТО у «низці помилок»

Українські правоохоронці уже притягнули до відповідальності чотирьох російських генералів. Їм заочно повідомлено про підозру

Наразі проведено понад 900 допитів серед потерпілих та свідків, вилучено та досліджено понад 600 бойових документів

Слідчі Офісу генерального прокурора встановили низку порушень з боку керівництва АТО при плануванні та проведенні бойових дій у районі Іловайська в 2014 році. Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГПУ Юрій Рудь.

«Наразі проведено понад 900 допитів у потерпілих та свідків, вилучено та досліджено понад 600 бойових документів, які стосуються цих подій. На підставі цих доказів встановлено низку порушень з боку керівництва АТО при плануванні та проведенні бойових дій у районі Іловайську», – повідомив Рудь.

Як зазначив прокурор, на даний момент притягнути до відповідальності будь-кого з українського керівництва неможливо. Оскільки відсутній ключовий елемент – не встановлено причинно-наслідковий зв'язок.

«Здобутими на даний час доказами і однозначними висновками проведених експертиз встановлено відсутність такого причинно-наслідкового зв'язку між виявленими порушеннями в діях наших командирів і наслідками у вигляді поранення і загибелі військовослужбовців», – повідомив Рудь.

При цьому розслідування справи триває і очікуються результати ще однієї, вже третьої за рахунком, комісійної судової експертизи, що вивчає обстановку в ході Іловайської операції.

У той же час українські правоохоронці змогли притягнути до відповідальності чотирьох російських генералів, причетних до вбивства військових в ході цієї трагедії. Їм заочно повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.