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    Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора звинувачує керівництво АТО у «низці помилок»

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    Українські правоохоронці уже притягнули до відповідальності чотирьох російських генералів. Їм заочно повідомлено про підозру - Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора звинувачує керівництво АТО у «низці помилок»
    Українські правоохоронці уже притягнули до відповідальності чотирьох російських генералів. Їм заочно повідомлено про підозру
    Фото з відкритих джерел

    Наразі проведено понад 900 допитів серед потерпілих та свідків, вилучено та досліджено понад 600 бойових документів

    Слідчі Офісу генерального прокурора встановили низку порушень з боку керівництва АТО при плануванні та проведенні бойових дій у районі Іловайська в 2014 році. Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГПУ Юрій Рудь.

    «Наразі проведено понад 900 допитів у потерпілих та свідків, вилучено та досліджено понад 600 бойових документів, які стосуються цих подій. На підставі цих доказів встановлено низку порушень з боку керівництва АТО при плануванні та проведенні бойових дій у районі Іловайську», – повідомив Рудь.

    Як зазначив прокурор, на даний момент притягнути до відповідальності будь-кого з українського керівництва неможливо. Оскільки відсутній ключовий елемент – не встановлено причинно-наслідковий зв'язок.

    «Здобутими на даний час доказами і однозначними висновками проведених експертиз встановлено відсутність такого причинно-наслідкового зв'язку між виявленими порушеннями в діях наших командирів і наслідками у вигляді поранення і загибелі військовослужбовців», – повідомив Рудь.

    При цьому розслідування справи триває і очікуються результати ще однієї, вже третьої за рахунком, комісійної судової експертизи, що вивчає обстановку в ході Іловайської операції.

    У той же час українські правоохоронці змогли притягнути до відповідальності чотирьох російських генералів, причетних до вбивства військових в ході цієї трагедії. Їм заочно повідомлено про підозру.

    Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

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    Теги: трагедія АТО Донбас війна Іловайськ розслідування
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    Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора звинувачує керівництво АТО у «низці помилок»