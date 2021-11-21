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    Соратник Зеленського: Ми з НАТО знаємо, чим відповісти Москві

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    Наразі&nbsp;вікно можливостей для переговорів та деескалації стосунків Заходу із Росією залишається - Соратник Зеленського: Ми з НАТО знаємо, чим відповісти Москві
    Наразі вікно можливостей для переговорів та деескалації стосунків Заходу із Росією залишається
    фото з відкритих джерел

    Нардеп з монобільшості анонсував концепцію «НАТО-2030»

    Україна та західні держави готові відповісти Росії у випадку, якщо вона не дослухатиметься до закликів «поводитися нормально». Так думку в інтерв’ю «Главкому» висловив депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

    «І США, і НАТО прямо говорять про те, що якщо Росія готова поводитися нормально та не порушувати міжнародні норми, то вони готові з нею спілкуватися. Так залишається відкритим вікно можливостей для переговорів та деескалації», – підкреслив він.

    За словами політика, якщо Москва все ж не дослухається до позиції Заходу та України, вони знають, яким чином відповісти.

    «До такої відповіді і НАТО, і ми готуємося, і все це, зокрема, буде відображено в новій концепції «НАТО-2030». Справа ж не тільки в Україні, а й у тому, що Росія робить в тих же країнах Європейського Союзу. Тому візит голови ЦРУ до Російської Федерації – це один з кроків діалогу, але він не свідчить про якесь поліпшення стосунків, якусь співпрацю між ЦРУ та ФСБ», – зазначив Єгор Чернєв.

    Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії і України і навіть готовий реагувати на зміну ситуації.

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    Теги: Росія НАТО політика Україна Єнс Столтенберг Єгор Чернєв
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    Соратник Зеленського: Ми з НАТО знаємо, чим відповісти Москві