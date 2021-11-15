НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України

Альянс насторожі та готовий до будь-якого розвитку ситуації

У НАТО відреагували на дії РФ біля кордонів України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії і України і навіть готовий реагувати на зміни обстановки. Про це йшлося в заяві Столтенберга в програмі «Axios on HBO».

«Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною», – сказав він.

Він підкреслив, що Альянс насторожі та готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Водночас генсек визнав, що Україна розчарована тим, що раніше дана обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО «для захисту від Росії» ще не виконана.

Столтенберг пояснив, що членство може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Цього тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

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