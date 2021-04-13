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    Столтенберг: Росія не має права вето на вступ країн до НАТО

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    НАТО: Право України - подавати заявку на&nbsp;членство - Столтенберг: Росія не має права вето на вступ країн до НАТО
    НАТО: Право України - подавати заявку на членство
    Фото з відкритих джерел

    Вступ до НАТО – суверенне право кожної нації

    Лише Україна та 30 членів НАТО мають ухвалювати рішення щодо вступу країн до Альянсу, Росія не має права вето в цьому питанні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі, передає УНН.

    «30 партнерів НАТО мають вирішувати, коли Україна готова до членства у НАТО. І ніхто більше не має права втручатись в цей процес. Це суверенне право кожної нації, як і України, - подавати заявку на членство, і це право лише 30 партнерів вирішувати, коли членство буде запропоновано», – сказав Столтенберг.

    Він підкреслив: «Це важливий принцип».

    «Тому що Росія зараз намагається відновити такий собі сферичний вплив, коли вони намагаються вирішувати, що можуть робити їх сусіди», – додав генсек НАТО.

    Нагадаємо, Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

    13 квітня НАТО провело засідання Комісії Україна-НАТО.

    У Держдепі США та НАТО також спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Сьогодні у Брюсселі Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

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    Теги: Росія НАТО Україна Єнс Столтенберг
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