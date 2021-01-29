Спадок Кернеса: вдова мера Харкова закрила його готель «Національ» – ЗМІ

Вдова померлого мера вирішила, що робити зі спадком від покійного чоловіка

У Харкові закривається готель «Національ», який належав Геннадію Кернесу. Його вдова Оксана Гайсинська вирішила продати цей бізнес.

Про це інформує видання «Об'єктив», посилаючись на власні джерела.

Повідомляється, що Оксана Гайсинська, як отримала у спадок готель «Національ», вирішила закрити цей бізнес і продати будівлю.

У готелі повідомили, що з 29 січня готель припинив роботу.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес розділив своє майно між Оксаною і Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Раніше стало відомо про відкриття прокуратурою провадження щодо голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.