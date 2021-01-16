Прокуратура відкрила справу через оголошення Кернеса мером Харкова
Кримінальне провадження відкрито за статтею «Службова недбалість»
Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.
Про це депутатка Харківської міської ради від партії «Слуга народу» Аліна Мустафаєва написала в Facebook.
«Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу», – повідомила депутатка.
Мустафаєва опублікувала відповідь прокуратури на її звернення. Там повідомляється, що провадження відкрито 11 січня за ч. 1 статті 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).
Провадження розслідує ГУ НП в Харківській області.
Мер Харкова Геннадій Кернес не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено Covid-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте». Водночас за даними ЦВК, Кернес виграв вибори 25 жовтня.
Нагадаємо, харківська депутатка поскаржилася у прокуратуру на підроблення електронного підпису Кернеса.
Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.