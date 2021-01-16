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    Кримінал

    Прокуратура відкрила справу через оголошення Кернеса мером Харкова

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    Обраний втретє мер Харкова Геннадій&nbsp;Кернес помер у ніч на&nbsp;17 грудня в&nbsp;берлінській клініці Шаріте - Прокуратура відкрила справу через оголошення Кернеса мером Харкова
    Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте

    Кримінальне провадження відкрито за статтею «Службова недбалість»

    Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

    Про це депутатка Харківської міської ради від партії «Слуга народу» Аліна Мустафаєва написала в Facebook.

    «Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу», – повідомила депутатка.

    Мустафаєва опублікувала відповідь прокуратури на її звернення. Там повідомляється, що провадження відкрито 11 січня за ч. 1 статті 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

    Провадження розслідує ГУ НП в Харківській області.

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    Частина 1 статті 367 КК («Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб») передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Мер Харкова Геннадій Кернес не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено Covid-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте». Водночас за даними ЦВК, Кернес виграв вибори 25 жовтня.

    Нагадаємо, харківська депутатка поскаржилася у прокуратуру на підроблення електронного підпису Кернеса.

    Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. 

    Теги: Харків прокуратура вибори Геннадій Кернес мер
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