Смерть Кернеса: стало відомо, хто буде керувати Харковом до перевиборів

Функції мера міста виконуватиме секретар міськради

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу, функції мера міста виконуватиме секретар міськради, ним наразі є Ігор Терехов. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, хто буде виконувати обов'язки мера міста, визначає закон про місцеве самоврядування.

«Він визначає чітко: якщо помер міський голова - його функції виконує секретар міськради. Так як є секретар - він буде виконувати функції міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною радою України», – зазначила вона.

Айвазовська додала, що терміни призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті у статусі без міського голови й ці функції виконувалися секретарем.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч з 16 на 17 грудня, про його смерть повідомив бізнесмен Павло Фукс. У п'ятницю, 11 грудня, у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебував на стовідсотковому діалізі.

9 грудня Геннадій Кернес був оголошений мером Харкова без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня.

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього було підтверджено коронавірус і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований міську лікарню Харкова, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте».

У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візку.



