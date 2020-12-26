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    Суспільство

    «Найкращий правитель»: ще один харків'янин зробив татуювання з Кернесом

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    Чергове татуювання з покійним Геннадієм Кернесом - «Найкращий правитель»: ще один харків'янин зробив татуювання з Кернесом
    Чергове татуювання з покійним Геннадієм Кернесом
    Скріншот з відео

    «Найкращий правитель міста» і «Ти в наших серцях», – так підписав відео з тату-салону чоловік

    На честь «найкращого правителя міста» ще один харків'янин зробив собі тату з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом.

    Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Харків Life.

    «Найкращий правитель міста» і «Ти в наших серцях», – так підписав відео з тату-салону чоловік.

    Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на таку новину, тож думки традиційно розділилися.

    Раніше житель Харкова Євген Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», присвячену міському голові Геннадію Кернесу, який помер від коронавірусу.

    Нагадаємо, 23 грудня в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер унаслідок ускладнень коронавірусу. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

    Після прощання Кернеса поховали на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

    Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

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    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть мер
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