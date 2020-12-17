«Помножу на нуль, змій якийсь, бл*дь!» Найяскравіші цитати Кернеса, які стали мемами – відео

Геннадій Кернес запам'ятався як гострий на язик політик, скандальні вислови якого стали мемами

У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. 9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.

«Главком» згадує всі найбільш відомі та скандальні висловлювання Кернеса.

Міша, тобі грошей ніхто не дасть

У 2006 році Кернес очолив виборчий штаб кандидата в мери Харкова від «Партії регіонів» Михайла Добкіна. Під час зйомки передвиборчого відеоролика Добкіна Кернес дав йому кілька «порад», ці вислови стали крилатими.

«Міша, все переписуємо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть». (Увага, на відео присутня ненормативна лексика).

Революція Гідності

Не оминув своєю увагою Кернес і Революцію Гідності, у 2013 році виступивши на підтримку Віктора Януковича та проросійських сил в Україні.

«На Майдані стоять покидьки, які заражені бацилою Майдану і заважають нам творити і будувати. Але наше терпіння не безмежне. Ми підтримуємо Віктора Януковича і поки що терпимо». Пізніше Кернес говорив про Майдан так: «Люди, які стоять на Майдані і "майдануті" - це дві різні людини». Помножу на нуль

Справжнім мемом стала фраза «я тебе на нуль помножу», коли Кернес обрушився з критикою на очільника «Харківміськліфту» Анатолія Кандаурова. «Ти, Кандауров! Встань! Дивися, сучий пес! Якщо ти - уважно слухай те, що я тобі кажу - ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки й зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі це ясно чи ні?».

Губернатор Кучер «міль»

Губернатора Харківської області Олексія Кучера Кернес розкритикував за методи боротьби з коронавірусом і порівнював його з міллю:

«Я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, під'їдаючи щось незрозуміле...». Ярославський підтримав Кернеса у його заочній перепалці з губернатором, заявивши, що «коли Саша і Геша – все в повному порядку». Кернес та «трупики» У березні Геннадій Кернес заявив, що в Італії, де не зупиняли роботу метро через епідемію коронавірусу, «одні трупики». Таку оцінку стану справ в Італії Кернес висловив під час роботи позачергової сесії Харківської міськради. На початку карантину він відмовлявся закривати метро в Харкові, незважаючи на заклик президента Володимира Зеленського.

Інші висловлювання Кернеса мовою оригіналу

«Решение принято, один воздержался. Какой-то змей, бл*дь;

«Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл*дь! Понял или нет? Ты не умеешь разговаривать с людьми»;

«Видите - стена? Вашей головой туда! Себя похорони».



