  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Помножу на нуль, змій якийсь, бл*дь!» Найяскравіші цитати Кернеса, які стали мемами – відео

    • Розсилка
    Справжнім мемом стала фраза Кернеса &laquo;я тебе на нуль помножу&raquo; - «Помножу на нуль, змій якийсь, бл*дь!» Найяскравіші цитати Кернеса, які стали мемами – відео
    Справжнім мемом стала фраза Кернеса «я тебе на нуль помножу»
    Скріншот відео: mrdiaport.ua/Youtube

    Геннадій Кернес запам'ятався як гострий на язик політик, скандальні вислови якого стали мемами

    У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. 

    На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%.  9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.

    «Главком» згадує всі найбільш відомі та скандальні висловлювання Кернеса.

    Міша, тобі грошей ніхто не дасть

    У 2006 році Кернес очолив виборчий штаб кандидата в мери Харкова від «Партії регіонів» Михайла Добкіна. Під час зйомки передвиборчого відеоролика Добкіна Кернес дав йому кілька «порад», ці вислови стали крилатими.

    «Міша, все переписуємо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть». (Увага, на відео присутня ненормативна лексика).

    Революція Гідності

    Не оминув своєю увагою Кернес і Революцію Гідності, у 2013 році виступивши на підтримку Віктора Януковича та проросійських сил в Україні. 

    «На Майдані стоять покидьки, які заражені бацилою Майдану і заважають нам творити і будувати. Але наше терпіння не безмежне. Ми підтримуємо Віктора Януковича і поки що терпимо».

    Пізніше Кернес говорив про Майдан так: «Люди, які стоять на Майдані і "майдануті" - це дві різні людини».

    Помножу на нуль

    Справжнім мемом стала фраза «я тебе на нуль помножу», коли Кернес обрушився з критикою на очільника «Харківміськліфту» Анатолія Кандаурова.

    «Ти, Кандауров! Встань! Дивися, сучий пес! Якщо ти - уважно слухай те, що я тобі кажу - ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки й зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі це ясно чи ні?».

    Губернатор Кучер «міль»

    Губернатора Харківської області Олексія Кучера Кернес розкритикував за методи боротьби з коронавірусом і порівнював його з міллю:

    «Я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, під'їдаючи щось незрозуміле...».

    Ярославський підтримав Кернеса у його заочній перепалці з губернатором, заявивши, що «коли Саша і Геша – все в повному порядку».

    Кернес та «трупики»

    У березні Геннадій Кернес заявив, що в Італії, де не зупиняли роботу метро через епідемію коронавірусу, «одні трупики». Таку оцінку стану справ в Італії Кернес висловив під час роботи позачергової сесії Харківської міськради.

    На початку карантину він відмовлявся закривати метро в Харкові, незважаючи на заклик президента Володимира Зеленського.

    Інші висловлювання Кернеса мовою оригіналу

    «Решение принято, один воздержался. Какой-то змей, бл*дь;

    «Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл*дь! Понял или нет? Ты не умеешь разговаривать с людьми»;

    «Видите - стена? Вашей головой туда! Себя похорони».

    Читайте також: «Лихі 90-ті», замахи на вбивства та афоризми. Чим запам'ятається Геннадій Кернес


    Теги: Харків Геннадій Кернес Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies