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    Помер мер Харкова Геннадій Кернес

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    Геннадій Кернес з вересня перебував у клініці в Німеччині - Помер мер Харкова Геннадій Кернес
    Геннадій Кернес з вересня перебував у клініці в Німеччині

    Про смерть Кернеса повідомив його друг

    У ніч з 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. Про смерть Кернеса повідомив бізнесмен Павло Фукс у своєму Телеграм-каналі.

    «Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної  інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму», - повідомив він.

    Мер Харкова Геннадій Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні Шаріте, де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією. 

    Раніше друг Кернеса Павло Фукс і спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявили, що у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Водночас син Кернеса заперечував цю інформацію. 

    Як повідомлялося 9 грудня Геннадій Кернес був оголошений мером Харкова без складання присяги.

    Також син Кернеса розповідав, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня. 

    На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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    Теги: Геннадій Кернес смерть мер Павло Фукс
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