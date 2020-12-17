Геннадій Кернес з вересня перебував у клініці в Німеччині

Про смерть Кернеса повідомив його друг

У ніч з 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. Про смерть Кернеса повідомив бізнесмен Павло Фукс у своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму», - повідомив він.

Мер Харкова Геннадій Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні Шаріте, де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Раніше друг Кернеса Павло Фукс і спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявили, що у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Водночас син Кернеса заперечував цю інформацію.

Як повідомлялося 9 грудня Геннадій Кернес був оголошений мером Харкова без складання присяги.

Також син Кернеса розповідав, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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