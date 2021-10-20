Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)

Європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське»

Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором. Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Посадовці зустрілись із представниками командування ООС та ознайомилась із безпековою ситуацією в Донецькій та Луганській областях. Окрім того, європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське».

Як повідомили в пресслужбі, начальник Краматорського прикордонного загону полковник Павло Цвеліх розповів гостям про особливості виконання завдань в КПВВ та блокування окупаційною адміністрацією руху людей.

«В усіх контрольних пунктах щоденно перебуває достатня кількість прикордонників, які спроможні здійснювати ритмічний пропуск громадян через лінію розмежування в обидва боки. Проте усі спроби людей перетнути лінію розмежування на цьому напрямку блокуються окупантами», – цитує Цвеліха ДПСУ.

Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування. Прикордонники запевнили представників ЄС у готовності забезпечити безпеку і ритмічність пропускних операцій.

Спецпредставник ЄС Гілмор подякував за роботу та висловив сподівання на швидке звільнення тимчасово окупованої території України.

До слова, Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.