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    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)

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    Спеціальний представник ЄС Еймон Гілмор відвідав район проведення ООС - Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Спеціальний представник ЄС Еймон Гілмор відвідав район проведення ООС
    Фото: пресслужба штабу ООС

    Європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське»

    Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором. Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Посадовці зустрілись із представниками командування ООС та ознайомилась із безпековою ситуацією в Донецькій та Луганській областях. Окрім того, європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське».

    Як повідомили в пресслужбі, начальник Краматорського прикордонного загону полковник Павло Цвеліх розповів гостям про особливості виконання завдань в КПВВ та блокування окупаційною адміністрацією руху людей.

    «В усіх контрольних пунктах щоденно перебуває достатня кількість прикордонників, які спроможні здійснювати ритмічний пропуск громадян через лінію розмежування в обидва боки. Проте усі спроби людей перетнути лінію розмежування на цьому напрямку блокуються окупантами», – цитує Цвеліха ДПСУ.

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    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)
    Фото: пресслужба штабу ООС

    Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування. Прикордонники запевнили представників ЄС у готовності забезпечити безпеку і ритмічність пропускних операцій.

    Спецпредставник ЄС Гілмор подякував за роботу та висловив сподівання на швидке звільнення тимчасово окупованої території України.

    До слова, Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.

    Теги: МЗС прикордонники ЄС Донбас КПВВ звільнення
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    Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону ООС (фото)