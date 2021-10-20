Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Литовські та польські прикордонники все ще докладають усіх зусиль, щоб утримати громадян третіх країн від незаконних дій під час перетину державного кордону

19 жовтня уряд Латвії продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю до 10 лютого 2022 року. Про це повідомив відділ комунікації МВС Латвії.

«З огляду на те, що Білорусь і далі здійснює гібридну атаку, кількість людей, що намагаються незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон, залишається високою, а також у зв'язку з тим фактом, що литовські та польські прикордонники все ще докладають усіх зусиль, щоб утримати громадян третіх країн від незаконних дій під час перетину державного кордону, ухвалено рішення ввести надзвичайний стан з 11 серпня 2021 року до 10 лютого 2022 року на таких адміністративних територіях: Лудзенський край, Красилівський край, Аугшдаугавський край, Даугавпілс», – ідеться в повідомленні.

Зазначено, що на латвійсько-білоруському кордоні вже встановлено третину забору. Припускають, що його будівництво буде завершено в листопаді.

За даними МВС Латвії, із 10 серпня 1785 осіб було зупинено під час незаконного перетину держкордону. Від початку року затримано 402 мігрантів із третіх країн, які незаконно перетнули державний кордон.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.