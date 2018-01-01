Спікер Ради припустив, коли може відбутися голосування за нових членів ЦВК

Парубій підкреслив, що після внесення в парламент президентом подання на новий склад ЦВК залишилося провести спецперевірку кандидатів

Голосування у Верховній Раді за членів Центральної виборчої комісії може відбутися на наступному пленарному тижні, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. «Я розраховую, і маю на це підстави, що до наступного пленарного тижня ми пройдемо всі необхідні юридичні процедури і відповідно вийдемо на ухвалення рішення», - сказав він.



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ЦВК

Парубій підкреслив, що після внесення в парламент президентом подання на новий склад ЦВК залишилося провести спецперевірку кандидатів

Голосування у Верховній Раді за членів Центральної виборчої комісії може відбутися на наступному пленарному тижні, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

«Я розраховую, і маю на це підстави, що до наступного пленарного тижня ми пройдемо всі необхідні юридичні процедури і відповідно вийдемо на ухвалення рішення», - сказав він.

Спікер підкреслив, що після внесення в парламент президентом України Петром Порошенком подання на новий склад ЦВК залишилося пройти лише технічні процедури, а саме – провести спецперевірку кандидатів.

«Згідно із законом спецперевірка займає до 20 днів. Я розумію, що цей термін може бути коротшим, тому я попросив апарат Верховної Ради звернутися до всіх органів, які проводять спецперевірку, щоб максимально цей термін скоротити, наскільки це можливо», - розповів Парубій.

Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

Як відомо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії.

Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт».

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Джерело: Дзеркало тижня