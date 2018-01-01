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    Тимошенко звинуватила президента у нечесному поданні кандидатур до ЦВК

    Порошенко не включив у поданні до ЦВК кандидата від «Батьківщини»
    Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії. Про це народна депутатка заявила сьогодні на прес-конференції. «Президент Порошенко знову не пройшов випробування на
    • Сьогодні, 14:11
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    Юлія Тимошенко
    Фото: прес-служба партії "Батьківщина"
    Юлія Тимошенко

    Порошенко не включив у поданні до ЦВК кандидата від «Батьківщини»

    Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії. Про це народна депутатка заявила сьогодні на прес-конференції.

    «Президент Порошенко знову не пройшов випробування на демократію. Він подав до складу ЦВК безліч своїх людей. Від своєї партії п’ять людей, від народного фронту — теж приблизно стільки. Від усіх інших фракцій він вніс по одній людині. І тільки від однієї парламентської партії «Батьківщина» президент не включив жодного кандидата, порушивши тим самим закон про ЦВК»,  — зазначила Тимошенко.

    Депутатка додає: «Порошенко знає, що навіть один член ЦВК від «Батьківщини» не дасть йому сфальшувати вибори. Він готується не до виборів, він готується до фальсифіккації».

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    ЦВК Батьківщина партії
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