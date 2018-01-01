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    Президент вніс подання на членів ЦВК

    Сьогодні зранку Парубій повідомив, що подання ще немає
    Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомив спікер Ради Андрій Парубій на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Щойно Президент України вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до Парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи
    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка

    Сьогодні зранку Парубій повідомив, що подання ще немає

    Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомив спікер Ради Андрій Парубій на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Щойно Президент України вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до Парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи кандидатів у члени ЦВК на спецперевірку. Щоб зняти усі інтриги, щодо переліку кандидатів публікую текст подання», - повідомив Парубій.

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    Нагадаємо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії. 

    Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт». 

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    ЦВК Петро Порошенко Андрій Парубій документи Facebook президент
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