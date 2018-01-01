Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК

Президент нарешті розпочав оновлення Центральної виборчої комісії

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє офіційний сайт українського президента. «Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - повідомив Порошенко. За його словами, це питання



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Строк повноважень нинішніх членів Центрвиборчкому давно закінчився

Президент нарешті розпочав оновлення Центральної виборчої комісії

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє офіційний сайт українського президента.

«Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - повідомив Порошенко. За його словами, це питання обговорюється вже дуже давно і цей процес вже затягнувся.

«Я впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур і спецперевірок парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії», - зазначив Порошенко.

Крім того, український президент підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

Нагадаємо, Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.