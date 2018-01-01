У Порошенка оновили список кандидатів у ЦВК

До списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Олега Конопольського

Станом на 24 січня до списку кандидатів на посади у Центральну виборчу комісію приєдналось ще одне прізвище. У поданні президента на посади нових членів Центральної виборчої комісії налічується 14 кандидатур, а ще вчора їх було 13. Таким чином, до списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Конопольського Олега