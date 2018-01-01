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    У Порошенка оновили список кандидатів у ЦВК

    До списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Олега Конопольського
    Станом на 24 січня до списку кандидатів на посади у Центральну виборчу комісію приєдналось ще одне прізвище. У поданні президента на посади нових членів Центральної виборчої комісії налічується 14 кандидатур, а ще вчора їх було 13. Таким чином, до списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Конопольського Олега
    • Сьогодні, 16:05
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    До списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Олега Конопольського

    Станом на 24 січня до списку кандидатів на посади у Центральну виборчу комісію приєдналось ще одне прізвище.

    У поданні президента на посади нових членів Центральної виборчої комісії налічується 14 кандидатур, а ще вчора їх було 13.

    Таким чином, до списку додали кандидата від фракції «Народний фронт» Конопольського Олега Миколайовича. 

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    23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії. 

    ЦВК Петро Порошенко Народний фронт
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