Видання The Hill вказало, кого саме Йованович просила не чіпати під час зустрічі з Луценком



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Засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

За даними ЗМІ, у список ніби увійшли засновник ЦПК Віталій Шабунін і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи

Перекваліфікація справи «втручання у вибори – Трамп і росіяни» у «втручання у вибори – Клінтон і українці» у США йде повним ходом. Американський канал «Рада», видання The Hill, продовжує зливати «смотрящіх за Україною» від Демократичної партії. Цього разу, шляхом удару по українській неурядовій організації Центр протидії корупції. Про це йдеться на Telegram-каналі The Newsroom.

У матеріалі вперше побіжно вказується, кого саме посол США в Україні Марі Йованович просила не чіпати під час зустрічі з генпрокурором Луценком. «У список увійшли засновник ЦПК (Віталій Шабунін, – ред.) і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи», - пише автор.

«Виявляється, що ця організація (ЦПК, – ред.) спільно фінансувалася адміністрацією Обами і ліберальним мега-донором Джорджем Соросом, який співпрацював з агентами ФБР, розслідуючи ділові зв’язки тодішнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта з проросійськими діячами в Україні. Послання українській прокуратурі було ясним: не чіпати ЦПК впродовж президентських виборів у США, на яких Сорос підтримував Гілларі Клінтон, щоб замінити свого іншого фаворита – Барака Обаму», – вказано в статті.

Видання нагадує, що після заяви Луценка про «список Йованович», посольство різко спростувало своє втручання у внутрішні справи України, «але лист заступника посла Джона Кента доводить зворотне». «Ще кілька джерел в Україні підтвердили, що справа ЦПК була не єдиною, де американські чиновники чинили тиск на українських слідчих у 2016 році», – пише автор матеріалу. Справедливості заради, насправді у листі Кент пише про недоречність розслідування проти ЦПК, бо кошти з державних програм посольство перенаправило їм самотужки і бере на себе відповідальність за це. І написане «директором шпіонів» Кентом у даному разі є скоріше обґрунтуванням, ніж тиском.

Також у матеріалі згадується співробітництво Сороса з колишнім агентом ФБР Карен Грінвей, яка після виходу на пенсію стала членом наглядової ради ЦПК.

Але головне – це гроші. За даними The Hill, ЦПК отримав $1 мільйон з майже $1,7 мільйона (59%), виділених урядом США з 2012 року з бюджетів США на боротьбу з корупцією, майже $290 тисяч - від фонду «Відродження» Сороса, згідно зі звітами групи з розкриття донорів, а в 2015 році попросив у Мін’юсту США ще $3 мільйони «від імені громадянського суспільства України» з конфіскованих США активів екс-прем'єра Павла Лазаренка на створення навчального центру щодо боротьби з корупцією.

І поки американський канал «Рада» валить чиновників адміністрації попередника Трампа, пропрезидентський FoxNews йде на крок попереду, присвячуючи півгодинні токінги українській діяльності ймовірного наступника Трампа Джо Байдена.

Центр протидії корупції вже відреагував у Facebook на статтю у The Hill, у ЦПК заявили, що готують спрстування на «брехню Луценка».

«Брехня Луценка далі поширюється світом. На The Hill вийшла нова колонка (власна думка). Цього разу про ЦПК. Знову про фейкову справу з розкраданням $4 млн, яку сам же Луценко назвав «дебільною» та закрив. Знову про «список Йованович». І знову проблеми із хронологією. Але найбільше нам сподобалось про Юрія Луценка, який у 2010 боровся із російською агресією і за це сидів у в’язниці. Якби хоч частина того, що ще чинний генпрокурор розказує американським медіа, була правдою – він би пішов свідчити правоохоронцям США. Але не йде. Бо за брехню у США саджають. На кілька років», - йдеться у повідомленні ЦПК.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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