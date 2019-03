Син Трампа виступив за звільнення посла США в Україні Йованович

Йованович начебто критикує в Україні адміністрацію президента США Дональда Трампа і запевняє, що його скоро знімуть з посади з допомогою імпічменту

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з посади посла США в Україні Марі Йованович через її критичні заяви щодо адміністрації Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Нам потрібно більше Річардів Гренелів (посол США в Німеччині – ред.), а менше цих жартівників серед послів. Заклики до зміни американського посла Обами в Україні зростають», - написав він.

We need more ⁦@RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.



Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU