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    Син Трампа виступив за звільнення посла США в Україні Йованович

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    Посол США в Україні Марі Йованович - Син Трампа виступив за звільнення посла США в Україні Йованович
    Посол США в Україні Марі Йованович

    Йованович начебто критикує в Україні адміністрацію президента США Дональда Трампа і запевняє, що його скоро знімуть з посади з допомогою імпічменту

    Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з посади посла США в Україні Марі Йованович через її критичні заяви щодо адміністрації Трампа.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Нам потрібно більше Річардів Гренелів (посол США в Німеччині – ред.), а менше цих жартівників серед послів. Заклики до зміни американського посла Обами в Україні зростають», - написав він.

    Як пояснює видання DailyWire, скандал навколо посла США в Україні набрав обертів останнім часом після того, як ЗМІ опублікували лист колишнього конгресмена Піта Сешнса до державного секретаря Майка Помпео. У цьому листі, датованому травнем 2018 року, Сешнс запевняє, що має докази того, що Йованович в Україні критикує адміністрацію президента США Дональда Трампа і запевняє, що його скоро знімуть з посади з допомогою імпічменту.

    Джерело в Білому домі розповіло виданню про те, що Трамп працює над звільненням Йованович вже майже рік.

    «Президент Трамп намагається прибрати цей пережиток Обами з її ролі в Україні вже більше року. Він кілька разів вимагав її звільнення, але вона все ще залишається», - зазначило джерело.
    Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати

    «Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

    Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

    У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

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