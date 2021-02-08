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    Політика

    Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під арештом

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    Мангер і Левін залишаться під вартою без права на внесення застави ще мінімум до 1 лютого 2021 року - Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під арештом
    Мангер і Левін залишаться під вартою без права на внесення застави ще мінімум до 1 лютого 2021 року
    Фото: novakahovka.city

    Апеляційний суд не побачив підстав для скасування арешту Мангера та Левіна

    Київський апеляційний суд залишив підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна за гратами.

    Про це повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» в Facebook.

    «Сьогодні cуд розглядав клопотання адвокатів організатора та одного з замовників вбивства Катерини Гандзюк щодо скасування рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Мангера та Левіна.
    Більшу частину засідання учасники судового засідання слухали промову адвоката Стригуна про невтішний стан здоров’я Левіна: про його коронавірусний нежить, стенти в серці та ще якісь на ходу вигадані причини, чому в Левіна щось болить», – йдеться у повідомленні.

    Апеляційний суд не побачив підстав для скасування арешту Мангера та Левіна.

    «Звісно, що всі ці «аргументи» не переконало суддю. Тож адвокати отримали чергову відмову, а Мангер та Левін далі залишатимуться в Лук’янівському СІЗО», – зазначили у спільноті.

    Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

    За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

    11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру – на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

    6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

    Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

    Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. 

    Сьогодні, 27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

    Теги: суд СІЗО розслідування Катерина Гандзюк
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