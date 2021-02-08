Силовий привід судді Вовка не відбувся: НАБУ не знає де його шукати

Павло Вовк навіть не збирався йти на засідання Вищщого антикорупційного суду

Павла Вовка немає ані вдома, ані за місцем роботи

Суддя Павло Вовк знову не потрапив на судове засідання. Бо співробітники Національного антикорупційного бюро, чий обов'язок був примусово доправити до суду підозрюваного у спробі захоплення влади голову Окружного адмінсуду Вовка, підсудного просто не знайшли.

Про це із зали суду повідомив кореспондент Суспільного.

За словами прокурора Олега Макара, співробітники НАБУ не змогли розшукати Вовка ані за місцем проживання, ані за місцем роботи.

Як зазначив Макар, при цьому Павло Вовк був повідомлений про судове засідання, оскільки навіть писав про це у себе на своїй сторінці у Facebook та давав оцінку ухвалі суду.

Суд оголосив перерву, щоб отримати підтвердження того, що співробітники НАБУ не змогли доправити Вовка до суду.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд минулого тижня задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Це мало статися сьогодні, 8 лютого.

Натомість, Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду, яким дозволили застосувати до нього примусовий привід на судове засідання, є незаконним.

За його словами, є рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна Національному антикорупційному бюро а, отже, не може розглядатися у ВАКС. Він додає, що, відповідно до законодавства, НАБУ розслідує винятково корупцію, а не «захоплення влади».

До слова, щоб вручити повістк в суд детективи НАБУ ловили Вовка на новорічному корпоративі,