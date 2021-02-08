Суддя Вовк називає незаконним рішення про його примусове доправлення на засідання

Голова ОАСК зазначив, що він і його колеги «на явно незаконні дії» будуть «реагувати всіма можливими юридичними заходами – подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду, яким дозволили застосувати до нього примусовий привід на судове засідання, є незаконним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово… Воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин», – написав Вовк.

За його словами, є рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна Національному антикорупційному бюро а, отже, не може розглядатися у ВАКС. Він додає, що, відповідно до законодавства, НАБУ розслідує винятково корупцію, а не «захоплення влади».

«У провадженні щодо «захоплення влади» в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП», – зазначив він також.

Окрім іншого, Вовк додає, що норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Мовляв, законом не передбачений привід до слідчого судді. З його слів, не було належного повідомлення про дату та час судового засідання.

«Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді. Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону», - наголосив він.

Водночас голова ОАСК зазначив, що він і його колеги «на явно незаконні дії» будуть «реагувати всіма можливими юридичними заходами – подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів».

Центр протидії корупції 3 лютого повідомив, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови ОАСК Павла Вовка. Таке рішення суддя Андрій Біцюк ухвалив із другої спроби.

У ЦПК наголосили, що заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає. Для цього потрібен дозвіл слідчого судді, який НАБУ й отримало.

Сьогодні Вовка за рішенням суду мають примусово доправити на засідання.

Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації та спробі захоплення судової влади в Україні. Правоохоронці вважають, що Вовк разом із поплічниками встановлювали контроль за Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.

Днями НАБУ намагалося вручити голові ОАСК Вовку клопотання про його відсторонення від посади, але він відмовився його забирати.

Наприкінці грудня 2020 року детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.