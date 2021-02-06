Данілов: нардеп Козак володіє вісьмома каналами і РНБО про них знає

Народний депутат Тарас Козак володіє не лише каналами 112, Zik та NewsOne

Нардеп від ОПЗЖ та соратник Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не лише каналами 112, Zik та NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всі його телеканали.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Данілова, Козак володіє вісьмома каналами, а не трьома.

«Пан Козак володіє не трьома каналами, а в нього їх вісім. Всі ці вісім телеканалів нам відомі, ми розуміємо, що там відбувалося», – сказав він.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.