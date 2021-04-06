Лише 18% коронавірусних ліжко-місць залишилися вільними у Києві

Хворими на Covid-19 у столиці зайнято 82% ліжок

В столиці України станом на понеділок, 5 квітня, було зайнято 82,5% ліжок для хворих на коронавірус – це найвищий показник в Україні. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Напружена ситуація також спостерігається в Хмельницькій – 82,4%, Миколаївській – 78,6 %% і Київській – 77,5% областях.

Крім того, у Києві зайняті 83,6% ліжок з киснем, в Київській області – 81,2%, в Житомирській – 75,9%.

Найнижча завантаженість лікарень спостерігається в Херсонській області - 28,4%, Луганській – 38%, Кіровоградській – 40,8% і Черкаській – 47,9% областях.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, станом на 6 квітня в країні середня заповнюваність ліжок з киснем пацієнтами з Covid-19 становила 58%.

Крім того, минулої доби в столиці коронавірус виявили у 1432 киян. Померло 39 осіб.