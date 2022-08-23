США закликали громадян виїхати з України. Банкова відреагувала

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Захід проявити більшу силу волі і радикальніше реагувати на агресивні дії Росії на території України. Про це він написав у відповідь на прохання США до своїх громадян залишити територію України через можливі масовані ракетні атаки.

«Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами Росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Півроку війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?», – написав Подоляк у Твіттері.

Нагадаємо, Держдепартамент США радить американцям покинути Україну наземним транспортом, «якщо це безпечно», оскільки Росія нарощує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України найближчими днями.

Як повідомлялося, Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.