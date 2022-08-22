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США готуються закупити дрони Switchblade для України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Про закупівлю дронів йшлося ще навесні
фото з відкритих джерел

Анонсовано контракт на поставку далекобійних безпілотників-камікадзе для України 

Американська армія готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. Такі поставки були анонсовані більше п'яти місяців тому. Про це повідомляє Defense News.

Зокрема, прессекретарка Пентагону Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця.

До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Однак в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.

«Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі», – заявив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.

Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі приблизно 40 хвилин.

Поки невідомо, коли партія безпілотників надійде до України. 

Також США планують передати Україні високоточні снаряди M982 Excalibur

Днями президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 млн.

Як відомо, у квітні виробник дронів Switchblade передав Україні 100 безпілотників

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Теги: США озброєння

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