США планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти у 2023 році

США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти

Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти наступного року. Про це повідомив міністр енергетики США Дженніфер Ґренголм, передає «Голос Америки».

«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», – сказала Ґренголм.

За словами посадовиці США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день.

Вона додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

Додамо, раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року.