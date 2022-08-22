США виступили проти повної заборони на видачу віз росіянам

В американському дипломатичному відомстві наголосили, що слід відокремлювати дії російського уряду від російського народу

Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепартаменту.

В американському дипломатичному відомстві наголосили, що слід відокремлювати дії російського уряду та його політику в Україні від російського народу.

«США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії», – йдеться в заяві речника.

Він додав, що США «працювали з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити витрати, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх осіб».

У Держдепі також нагадали про візові санкції, які США, союзники та партнери ввели проти кремлівських чиновників та тих, хто їм допомагає. Зокрема, з 24 лютого США вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5 тис. осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Бо війна, яку Росія веде проти України, на думку Шольца, є «війною Путіна».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.