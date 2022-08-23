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США вперше після 24 лютого радять американцям покинути Україну – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США вперше після 24 лютого радять американцям покинути Україну – ЗМІ
Очікується, що РФ посилить удари по мирному населенню України
фото з відкритих джерел

США конкретно попередили, що цілями РФ можуть бути цивільні та урядові будівлі

Держдепартамент США радить американцям покинути Україну наземним транспортом, «якщо це безпечно», оскільки Росія нарощує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України найближчими днями. Про це пише Politico.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли США конкретно попередили, що цілями можуть бути цивільні та урядові будівлі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів велику нараду із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО.

Окрім того, Зеленський розповів, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. 

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Теги: росія окупанти США війна обстріл День Незалежності

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