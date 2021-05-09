США закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

У США висловили стурбованість агресивними діями Кремля щодо України

Посольство США в Україні вранці 9 травня на офіційній сторінці в Фейсбуці розмістило фото із зображенням Ханського палацу в Бахчисараї з написом «Крим – це Україна» і закликало Росію покинути півострів.

Про це йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці.

«Крим – це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відреагували на ситуацію із донькою судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової. Дівчина, яка є студенткою цього вишу, потрапила у антиукраїнський скандал. 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.

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