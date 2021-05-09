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    США закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

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    США закликали Росію повернути України контроль над Кримським півостровом - США закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

    США закликали Росію повернути України контроль над Кримським півостровом

    Фото з відкритих джерел

    У США висловили стурбованість агресивними діями Кремля щодо України

    Посольство США в Україні вранці 9 травня на офіційній сторінці в Фейсбуці розмістило фото із зображенням Ханського палацу в Бахчисараї з написом «Крим – це Україна» і закликало Росію покинути півострів.

    Про це йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці.

    «Крим – це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відреагували на ситуацію із донькою судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової. Дівчина, яка є студенткою цього вишу, потрапила у антиукраїнський скандал. 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

    У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.

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    Теги: Крим Росія США посольство скандал Україна окупація
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