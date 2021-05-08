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    Дочка київської судді закликала змиритися із окупацією Криму – у виші дівчини відреагували на скандал

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    Анастасія Константінова згодом записала вибачення, але у соцмережах її звинуватили у нещирості - Дочка київської судді закликала змиритися із окупацією Криму – у виші дівчини відреагували на скандал
    Анастасія Константінова згодом записала вибачення, але у соцмережах її звинуватили у нещирості
    Фото: скріншот із відео Mykhailo Zhernakov

    Висловам буде надано належну оцінку, пообіцяли в КНУ

    У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відреагували на ситуацію із донькою судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової. Дівчина, яка є студенткою цього вишу, потрапила у антиукраїнський скандал. 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

    «У відповідь на звернення громадськості інформуємо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка категорично засуджує будь-які прояви сепаратизму та підтримує територіальну цілісність України! Висловам, що суперечать цій позиції, буде надано належну оцінку», – ідеться на facebook-сторінці КНУ.

    Допис також супроводжується картинкою, на якій зображено карту Кримського півострова жовто-блакитного кольору , тризуб та напис «Crimea is Ukraine».

    Як відомо, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

    Пізніше Анастасія записала вибачення, однак користувачі соцмереж запідозрили дівчину у нещирості та зауважили – виглядає так, ніби її змусили читати написаний кимось текст.

    Також дівчину зупиняли п’яною за кермом, але вона так і не відповіла перед законом.

    Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

    У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.

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    Теги: Крим вода скандал розслідування університет
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