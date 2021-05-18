Стали відомі члени конкурсної комісії для відбору голови Бюро економбезпеки від РНБО

Директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу

Президент Зеленський ввів рішення РНБО в дію

Президент України Володимир Зеленський призначив трьох представників Ради національної безпеки і оборони в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки.

Як відомо, до конкурсної комісії новоствореного Бюро економічної безпеки України входять:

три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;

дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;

одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

На засіданні 14 травня РНБО визначилася зі своїми представниками в комісії. Це:

директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;

радник керівника Офісу ппрезидента України поза штатом, виконувач обов’язків генерального директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» Тимофій Милованов;

заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко.

У вівторок, 18 травня, президент Зеленський ввів рішення РНБО в дію.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня ухвалила законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» (№3087-д), який, зокрема, передбачає передачу розслідування економічних злочинів із Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань до новоствореного органу.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Директора відомства обирають три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України, дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.