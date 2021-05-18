Рада відправила у відставку міністра Степанова

За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати

У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Крісло під очільником МОЗу захиталось після подання прем'єра Дениса Шмигаля. Він просив парламентарів звільнити Максима Степанова. Керівнику Міністерства охорони здоров'я закидають провал вакцинації від коронавірусу. Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований.

Через соцмережі поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

«Степанов добровільно не йде з посади, тому буде інша процедура – спочатку звільнення, подання від фракції, подання на Голову Верховної Ради, потім голосування. В четвер, 20 травня, ми очікуємо призначення всіх трьох міністрів», – заявив раніше Давид Арахамія.

Під час сьогоднішнього виступу Степанов заявив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого, але він вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я України 20 березня 2020 року. За його кандидатуру з другої спроби проголосували 246 народних депутати.

Як раніше повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.