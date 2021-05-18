Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення фінансування оборони

Збільшення видатків на оборону Кабмін повинен передбачити у проектах державного бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року. Рішення передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2022-2024 роки повинен передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від обсягу ВВП для оборонного сектору.

Збільшення видатків на оборону Кабмін повинен передбачити у проектах державного бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки з урахуванням воєнно-політичної ситуації в Україні.

«Внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд ВР законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу стосовно врегулювання процедури складання бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України», – йдеться в тексті рішення.

Також уряд повинен передбачити право щодо державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, які залучаються для фінансування програм, спрямованих на підвищення обороноздатності.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держави для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».