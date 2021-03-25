Набрав чинності закон про Бюро економічної безпеки: коли запрацює БЕБ

Кабмін очікує запуску Бюро у вересні й планує реформу місцевих податків

В Україні незабаром запрацює Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке замінить податкову міліцію. Відповідний закон набув чинності сьогодні.

Вчора документ опублікували у виданні «Голос України». Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

«Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим закону», - свідчить текст документа.

Варто підкреслити, що для уникнення колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - справи перейдуть до відомства.

«Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган», - раніше відзначали в Офісі президента.

Відповідно до закону, СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки.

Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувального діяльністю у сфері економіки.

БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

Директора призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки і оборони, три людини від Верховної ради і три людини від КМУ.

У складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро буде до 4 тисяч осіб. При цьому працівники інформаційно-аналітичного підрозділу є детективами, але не наділені повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 мільйонів гривень.

При відомстві створять Раду громадського контролю. Він буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

У кінці січня Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, прийнявши у другому читанні законопроект №3087-д.

На початку вересня 2020 го Рада схвалила цей закон за основу.