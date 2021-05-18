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    Разумков 20 травня скликає позачергове засідання Ради

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    Разумков 20 травня скликає позачергове засідання Ради
    Фото rada.gov.ua

    Відповідне рішення було прийняте на вимогу президента Зеленського

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в четвер, 20 травня, на вимогу президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

    За її словами, позачергове засідання призначено на 16.00 20 травня.

    У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів. Зокрема міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутати. А також міністра Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

    Теги: Верховна Рада Дмитро Разумков
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    Разумков 20 травня скликає позачергове засідання Ради