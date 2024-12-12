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Стало відомо, хто з депутатів дев'ятого скликання найчастіше прогулював засідання в Раді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, хто з депутатів дев'ятого скликання найчастіше прогулював засідання в Раді
Найбільший відсоток прогульників серед представників колишньої фракції ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

23 народні депутати чинного скликання Ради пропустили понад 50% голосувань

Рейтинг прогульників за п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання очолив Вадим Рабінович від забороненої ОПЗЖ. До втрати мандата він пропустив 90% голосувань. Про це йдеться в матеріалі «Чесно».

На другому місці опинився однопартієць Рабіновича, а нині член групи «Відновлення України» Вадим Столар, на третьому – нардепка від «Батьківщини» Анжеліка Лабунська, яка водночас дистанційно доєднується до роботи в комітеті.

Як зазначається, 23 народні депутати чинного скликання Ради пропустили понад 50% голосувань. Одинадцять із них наразі вже втратили мандати.

У першій десятці прогульників також колишній «слуга» Олександр Дубінський, який вже понад рік перебуває в СІЗО, але й до того не надто активно ходив у Раду, позафракційний нардеп Олесь Довгий, а також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Понад половину засідань також пропустили лідерка «Голосу» Кіра Рудик і голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця. А інший член цієї фракції Степан Івахів, який пропустив 60% засідань за п’ять років, в інтерв’ю Bihus.info пояснив, що не ходить у Раду,  бо йому це «не до душі й не до серця».

Нардепи-прогульники
Нардепи-прогульники
інфографіка: «Чесно»

Загалом прогульники є в усіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних, та найбільший відсоток прогульників серед представників колишньої фракції ОПЗЖ. 

Неучасть депутата у роботі парламенту без поважних причин свідчить про невиконання ним своїх обов’язків. Утім, позбавити депутата мандата за прогули неможливо. Для боротьби з прогульництвом у 2019 році була запроваджена система «штрафування»: прогульника можуть позбавити депутатських виплат, якщо він протягом місяця без поважних причин не брав участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або більш як у 50% засідань свого комітету. 

Йдеться не про зарплату чи компенсації за житло, чи проїзд, а саме про відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Утім, у травні 2022 року нардепи зупинили дію цієї норми на час воєнного стану.

До слова, за час роботи дев'ятого скликання Верховної Ради парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Народні депутати почали частіше не голосувати та не з'являтись у парламенті з різних причин після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.

Теги: Верховна Рада Вадим Рабінович депутат Опозиційна платформа — За життя Вадим Столар

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