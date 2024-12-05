Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата
Лукашук отримав депутатський мандат після припинення повноважень депутатки Шкрум
Богдана Лукашука визнано обраним та зареєстровано народним депутатом України. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
У повідомленні йдеться, що до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 3 грудня 2024 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Альони Шкрум, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Богдана Лукашука, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Богдан Лукашук був включений до виборчого списку цієї партії під № 27.
Як раніше розповів «Главкому» сам підприємець і 26 номер у списку «Батьківщини», перед тим, як стати народним депутатом, йому доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді. Також Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука.
Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» Альони Шкрум.
Варто зазначити, що «Главком» перший повідомив про те, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби найближчим часом має з’явитися новий заступник. На цю посаду розглядалася кандидатура не когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум.
Співрозмовники «Главкома» в уряді запевняли, що призначення Шкрум ніяк не пов’язані з якимись зобов’язаннями перед Юлією Тимошенко, яка не втомлюється натякати на необхідність створення нової коаліції та «уряду національної єдності».
Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.
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