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Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата
Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука
фото з відкритих джерел

Лукашук отримав депутатський мандат після припинення повноважень депутатки Шкрум

Богдана Лукашука визнано обраним та зареєстровано народним депутатом України. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

У повідомленні йдеться, що до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 3 грудня 2024 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Альони Шкрум, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Богдана Лукашука, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Богдан Лукашук був включений до виборчого списку цієї партії під № 27.

Як раніше розповів «Главкому» сам підприємець і 26 номер у списку «Батьківщини», перед тим, як стати народним депутатом, йому доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді. Також Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука.

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» Альони Шкрум. 

Варто зазначити, що «Главком» перший повідомив про те, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби найближчим часом має з’явитися новий заступник. На цю посаду розглядалася кандидатура не когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум.

Співрозмовники «Главкома» в уряді запевняли, що призначення Шкрум ніяк не пов’язані з якимись зобов’язаннями перед Юлією Тимошенко, яка не втомлюється натякати на необхідність створення нової коаліції та «уряду національної єдності».

Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада депутат освіта партії Олексій Кулеба

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