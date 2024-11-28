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«Голос України» оприлюднив закон про підвищення податків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Голос України» оприлюднив закон про підвищення податків
Закон передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу
фото з відкритих джерел

Закон набирає чинності після публікації в офіційному виданні парламенту – газеті «Голос України»

Офіційне видання Верховної Ради «Голос України» оприлюднило закон № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Про це йдеться на сторінці видання. 

Як повідомлялось, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу

Закон набирає чинності після публікації в офіційному виданні парламенту – газеті «Голос України».

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

Теги: Верховна Рада міністр Держбюджет закон Володимир Зеленський президент Денис Шмигаль Данило Гетманцев законопроєкт

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