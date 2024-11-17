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Масований обстріл енергетики: нардеп розповів, чи досяг Путін мети

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Масований обстріл енергетики: нардеп розповів, чи досяг Путін мети
У результаті атаки Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень
фото: ДСНС України/Telegram

«Залізо ми відновимо, і енергетику також», – наголосив Нагорняк

 

Кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури.  Про це заявив народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі «Київ24».

Так, Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень.

«Я думаю, що протягом 2-3 днів енергетики відновлять роботу і ми повернемося до звичайного ритму життя», – припускає нардеп.

Ситуація на щастя, не критична. Втім найстрашніше те, що загинули мирні люди.

«Залізо ми відновимо, і енергетику також», – наголосив Нагорняк.

Він прогнозує, що за декілька днів вже не потрібно буде застосовувати відключення.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Як зазначив голова ОВА, ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: Львівщина залізо Щастя диктатор Сергій Нагорняк Рівненщина обстріл путін депутат відключення

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