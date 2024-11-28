Франція має намір розробити нову балістичну ракету

Франція вивчає проєкт балістичної ракети, радіус дії якої може перевищувати 1000 км

У Франції зацікавилися створенням балістичної ракети дальністю щонайменше 1 тисячі кілометрів після атаки по Дніпру 21 листопада країною-агресоркою балістичною ракетою «Орєшнік». Про це повідомляє журнал Challenges.

«За нашими даними, Франція вивчає французький проєкт звичайної балістичної ракети, дальність дії якої може перевищити 1 тис. км», – йдеться у матеріалі видання. Ключовою характеристикою нової ракети має стати здатність активного маневрування на термінальній ділянці перед ураженням мети.

Як і їхні європейські союзники, французькі сили наразі не мають наземних балістичних озброєнь. Єдиною французькою балістичною ракетою є ядерна ракета M51 на борту підводних човнів стримування.

Журнал також уточнив, що рішення було прийнято, оскільки надшвидкісні балістичні ракети, які використовуються Росією, Іраном та Ізраїлем. «Використовувані Росією, Іраном та Ізраїлем протягом останніх місяців надшвидкісні балістичні ракети, які дуже важко перехопити, продемонстрували неймовірну ефективність», – йдеться у публікації.

Використання цієї зброї не є тривіальним: воно ілюструє все більш безперешкодне використання балістичних ракет за останні два роки. «Війна в Україні, а також нещодавні атаки Ірану на Ізраїль нагадують нам, що ударні можливості дуже великої дальності, такі як балістичні ракети наземного базування, є стратегічною зброєю для наших конкурентів», – написав у своєму звіті депутат Шер Франсуа Корм’є-Буліжон, доповідач у комітеті оборони Національних зборів Франції.

До слова, ракета «Орєшнік», що вдарила по Дніпру, була без вибухівки. Боєголовки нової російської балістичної ракети нібито не містили вибухової речовини. Застосування нової зброї більше схоже на попередження, яке Росія зробила Україні через застосування західних ракет по території країни-агресорки.