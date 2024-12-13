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Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників
Найбільший відсоток прогульників серед представників колишньої фракції ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

23 народні депутати чинного скликання Ради пропустили понад 50% голосувань

Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та ще 20 нардепів увійшли до антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді, повідомляє Рух «Чесно».

Згідно з аналізом, найбільше голосувань проігнорували нардепи-втікачі з ОПЗЖ. Більшість з них обігнав лише очільник «Євросолідарності» Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту.

Понад половину засідань також пропустили лідерка «Голосу» Кіра Рудик і голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця

На відміну від Порошенка, Рудик та Палиці, як перебувають в Україні, частина із нардепів, які пропустили понад 50% голосувань, перебуваюь її межами. Зокрема, Віктор Медведчук (пропустив 59% голосувань) був обміняний до Росії, а Андрій Деркач взагалі став сенатором від Астраханського краю РФ.

Нардепи-прогульники
Нардепи-прогульники
інфографіка: «Чесно»

Спільною рисою більшості з першої десятки прогульників є підозра в державній зраді або вже перебування в реєстрі зрадників.

Нардепи, які отримували підозри
Нардепи, які отримували підозри
інфографіка: «Чесно»

Аналітики «Чесно» відзначають, що чимало нардепів стали частіше пропускати засідання Ради саме після повномасштабного вторгнення. Так, в антилідерах за прогулами ті проросійські нардепи, хто втік з України у перші місяці повномасштабного вторгнення. Більшість врешті були позбавлені мандатів чи добровільно написали заяву про відмову від депутатства. 

«Наприклад, колишня нардепка від забороненої ОПЗЖ Юлія Льовочкіна виїхала на початку вторгнення і, за даними журналістів, перебувала у Франції, а подружжя нардепів Наталія Королевська та Юрій Солод, за інформацією ЗМІ, перебралися в Дубай. Захисника російської церкви, екснардепа Вадима Новинського після запровадження проти нього санкцій РНБО помітили у Швейцарії: він проводив службу в найбільшій російській православній церкві Цюриха – храмі Воскресіння Христова», – зазначають у виданні.

Теги: Верховна Рада Вадим Рабінович депутат Опозиційна платформа — За життя Вадим Столар Петро Порошенко Віктор Медведчук партії Наталія Королевська Андрій Деркач Ігор Палиця За майбутнє Кіра Рудик підозра

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